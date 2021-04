TIM ativa 4G em 26 municípios do Amazonas

A TIM conta hoje com 4G em 26 municípios do Amazonas e antecipou a meta, prevista para dezembro, de cobrir mais de 4 mil cidades brasileiras com a tecnologia da quarta geração.

O 4G da operadora chegou às cidades Amazonenses de Amaturá, Autazes, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Careiro, Coari, Envira, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Tonantins.

Com a nova rede, os moradores passaram a ter uma experiência melhor no uso do smartphone, especialmente ao navegarem pela internet. A ampliação da cobertura faz parte de uma estratégia da TIM de chegar com o 4G a 100% dos municípios do país até 2023.