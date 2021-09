Tiago Leifert pede demissão da Globo

Tiago Leifert vai deixar a TV Globo. A notícia foi divulgada na tarde desta quinta-feira em um comunicado da emissora. Seu último trabalho no canal vai ser apresentar a décima temporada do ‘The Voice Brasil’, que termina em 23 de dezembro. Ainda não estão definidos quais serão os apresentadores em 2022 dos dois programas comandados por Leifert, o “Big Brother Brasil” e o ‘The Voice Brasil’. As informações são da Agência O Globo.

O paulistano Leifert, 41 anos, entrou na Globo em 2008 e já comandou programas como “Central da Copa”, “Globo Esporte”, “The Voice Brasil” e “The Voice Kids Brasil”. Desde 2017, apresentava o Big Brother Brasil, substituindo Pedro Bial.