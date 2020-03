Tiago Leifert discute com mulher do diretor geral de jornalismo da Globo

Tiago Leifert rebateu publicamente uma crítica feita pela colunista Patrícia Kogut, no jornal “O Globo”. Além de colunista, Patrícia é também casada com o diretor geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel.

Patrícia deu nota zero para Tiago Leifert por ter chamado o coronavírus de resfriado ao falar sobre a doença para os participantes do “BBB 20”. Tiago não gostou e rebateu a crítica no Instagram de Patrícia.

“Tudo que eu disse é baseado nas informações da OMS, CDC e Min da Saúde, não é opinião. Desserviço presta você ao colocar palavras erradas na minha boca. Basta assistir ao vídeo no Globoplay. Falei várias vezes que é letal, que não pode de forma alguma ser subestimado, que temos um grupo vulnerável, que precisamos ficar em casa, que cancelamos a plateia. Absolutamente injusta e inoportuna essa crítica, para não dizer irresponsável. O vídeo está no globoplay para quem consegue interpretar texto sem deixar preferências e gosto pessoal interferir no julgamento”, escreveu Tiago Leifert.

Por O Dia