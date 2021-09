Thiaguinho fatura R$ 2 bilhões como empresário, diz Forbes

Segundo a revista Forbes, o cantor Thiaguinho, de 38 anos, fatura R$ 2 bilhões ao ano com sua empresa Paz & Bem. Criada em 2009 apenas como uma editora para administrar as obras e músicas do artista, a companhia virou também a gravadora e o local que administra a carreira de Thiaguinho.

Eu era muito novo na época do grupo [Exaltasamba], não tinha o conhecimento de tudo o que acontecia no mercado da música e até hoje busco conhecimento, porque é um universo muito amplo. [Cuidar da própria carreira] foi uma ótima oportunidade para crescer enquanto artista em todos os sentidos. Não só musicalmente, mas também como gestor — e entender tudo o que envolve uma carreira. Thiaguinho

Em abril, após romper oficialmente seu contrato com a Som Livre, o cantor investiu R$ 52 milhões para expandir sua empresa e se tornou dono da própria gravadora, que já foi responsável pelo lançamento de seu novo disco, a segunda parte de seu projeto “Infinito”, em julho.

Thiaguinho contou que, apesar de no momento a gravadora estar focada apenas em seus próprios trabalhos, ele não descarta atuar com outros artistas no futuro.

“Tudo vai depender do crescimento dela, mas seria uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos”, afirmou.

Atualmente, a Paz & Bem conta com 210 funcionários com carteira assinada e impacto indireto em cerca de quatro mil pessoas. O cantor contou que não houve demissões durante a pandemia e que todos os salários foram mantidos.

Sempre fomos muito organizados financeiramente, sempre tivemos preocupação com o caixa para que pudesse dar segurança caso acontecesse alguma coisa comigo. Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe, e isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo. Thiaguinho

(SPLASH)