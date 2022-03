Thaysa Lippy vê nas mulheres a esperança para mudar imagem da política

Mais jovem vereadora da Câmara Municipal de Manaus, Thaysa Lippy (Progressistas) afirmou hoje em entrevista ao Blog da Floresta que gostaria de ter mais colegas mulheres no parlamento. São 41 vereadores com quatro representantes femininas, um percentual menor que 10%.

“É um equívoco que nós mulheres tenhamos que defender apenas as pautas diretamente ligadas aos direitos do gênero. Precisamos pensar mais sobre a cidade e as condições necessárias para facilitar a vida de toda a família”, pondera afirmando que essa postura está longe de excluir as mulheres do centro das atenções. “Ao contrário, tudo o que se relaciona à cidade envolve de uma forma ou de outra a presença feminina, seja no mercado de trabalho privado, na prestação de serviços públicos ou nas atividades pessoais e de cuidados com a família”, analisa a vereadora que assumiu seu primeiro mandato no ano passado, com apenas 28 anos de idade.

Para a vereadora, é papel de cada parlamentar, principalmente das mulheres, inspirar outras lideranças femininas para assumirem funções de coordenação nos mais diversos setores da sociedade. “É muito triste e ao mesmo impressionante que tenhamos tão poucas mulheres secretárias, superintendentes ou até diretoras de autarquias”, afirma Thaysa para quem “atributos técnicos e de inteligência não faltam aos talentos femininos que temos em grande escala”.

Thaysa Lippy acredita que a urgência está em mudar a imagem negativa ligada à política, em especial à partidária. “Acredito mesmo que só as mulheres têm nesse momento o poder de transformar a política num mecanismo de conquistas e melhorias para toda a população, de forma a inspirar outras mulheres a concorrer ao parlamento e a funções de comando na sociedade, independente de partido ou de identidade ideológica”, analisa.

