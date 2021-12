Thaysa Lippy pede presença de guardas municipais nos Cras em Manaus

Por meio de indicação, a vereadora Thaysa Lippy (PP) pediu ao Executivo Municipal a disponibilidade de guardas municipais para guarnecer os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) em Manaus, além de pedir a reforma do Cras da Compensa e que sejam disponibilizados servidores para o setor de cadastro único dos Cras no município.

No mês de novembro, longas filas foram registradas em unidades do Centros de Referência da Assistência Social por conta da atualização do CadÚnico. A população, que chegava de madrugada, buscava atualizar o CadÚnico para poder receber o novo benefício Auxílio Brasil – que substitui o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. O CadÚnico é a porta de entrada de famílias de baixa renda em programas sociais do País.

“Recebi inúmeras denúncias de constantes assaltos nos Cras e precisamos dar uma segurança à população que vai nas unidades buscar o auxílio. Também precisamos de mais servidores para o atendimento, principalmente, nesse período de atualização dos cadastros”, defende Thaysa Lippy.

Atualmente, existem 20 unidades do Cras em Manaus. O Cras é uma unidade pública de atendimento à população onde são oferecidos os serviços de Assistência Social. Por meio dos Cras, as pessoas podem: fazer seu Cadastro Único; ter orientação sobre os benefícios sociais; ter orientação sobre seus direitos; pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos; fortalecer a convivência com a família e com a comunidade; ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social; ter apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica e ter orientação sobre outros serviços públicos.