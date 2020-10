Terrorista mata três a facadas na Basílica de Nice, França, gritando ‘Alá é grande’

A França foi alvo de mais uma ação terrorista na manhã desta quinta-feira (29), quando, por volta das 9 horas, horário local, um homem atacou pessoas a facadas gritando “Allahu Akbar” (Alá é grande).

As vítimas se encontravam na Basílica de Notre-Dame, em Nice. As autoridades informaram que três pessoas morreram e várias ficaram feridas.

O prefeito da cidade, Christian Estrosi, confirmou que o suspeito gritou “Alá é grande”, em árabe, ao atacar as vítimas indefesas. O bandido foi baleado e preso e, segundo o prefeito, assumiu que o ato foi terrorista.

Foi aberta uma investigação pela Procuradoria antiterrorismo para determinar as causas da ação de hoje.

Parte da cúpula do governo francês, o ministro do Interior, Gérard Darmanin e o presidente Emmanuel Macron devem se reunir na tarde de hoje para discutir o caso.

Macron também é esperado em Nice para visitar o local do ataque e dialogar com as autoridades locais.