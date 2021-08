Terremotos de grande magnitude atingem a região oeste do Haiti

Dois terremotos atingem o Haiti na manhã deste sábado (14), em Saint-Louis-du-Sud e Petit Trou de Nippes, segundo informações do USGS, o instituto de pesquisa geológica dos Estados Unidos. Ainda não há confirmação sobre vítimas.

Um dos terremotos, que atingiu a cidade de Petit Trou de Nippes, chegou à magnitude de 7, a cerca de 150 quilômetros da capital Porto Príncipe. Em Saint-Louis-du-Sud, o sismo foi de 7,2, ainda segundo o USGS.

De acordo com o NTWC (Centro Nacional de Alerta de Tsunami), não há risco de tsunamis após os abalos sísmicos.

De acordo com a agência Reuters, as pessoas fugiram de suas residências com medo de que as casas desabassem. O fenômeno natural foi sentido em todo o país.

“Todo mundo está realmente com medo. Já faz anos desde o último terremoto tão grande assim”, disse Daniel Ross, morador da cidade de Guantanamo, ao veículo de notícias. A casa dele se permaneceu firme e não cedeu.

O país caribenho já enfrentou uma tragédia depois de um terremoto de mesma magnitude que o deste sábado, que ocorreu em 2010, a 25 quilômetros de Porto Príncipe, e deixou cerca de 200 mil mortos, além de mais de um milhão de desabrigados.

Até hoje, a população local se recupera do desastre de 11 anos atrás. (REUTERS)