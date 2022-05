Terremoto no Peru faz prédio do TJAM ser evacuado em Manaus

Um terremoto que atingiu o Peru na manhã desta quinta-feira, 26/05, foi sentido em vários alguns pontos e edifícios na cidade de Manaus e na cidade de Atalaia do Norte, assim como no Chile e Equador.

Na capital amazonense, servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) sentiram o tremor e evacuaram o prédio, como medida de segurança.

Em Manaus, o tremor foi sentido em diversos prédios e relatados em grupos de mensagem e redes sociais. Servidores do TJAM, sentiram o tremor por volta de 8h e precisaram evacuar o prédio localizado na Avenida André Araújo, no Aleixo, zona Sul da capital. Não houve registro de pânico ou correria, como circulou nas redes sociais. A evacuação se deu conforme orientações para evacuar o prédio por medida de segurança.

Por precaução, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do TJAM foi acionada para avaliações pertinentes, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo Bombeiros.

De acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto que atingiu o Peru foi de magnitude 7.2.

O foco sísmico foi localizado a uma profundidade de 212 km e o epicentro foi localizado 5,3 quilômetros ao norte de Tirapata, em Puno, e 23,9 quilômetros a oeste-noroeste de Ayaviri, também em Puno.

Região próxima à fronteira com a Bolívia, o centro do terremoto está a uma distância menor da capital boliviana de La Paz, do que da peruana Lima.

*Com PMS