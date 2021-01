Terremoto deixa pelo menos 34 mortos e 600 feridos na Indonésia

Pelo menos 34 pessoas morreram e 637 ficaram feridas após o terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter, ocorrido nesta sexta-feira (15) na ilha de Sulawesi, na região central da Indonésia, de acordo com informações das autoridades locais.

O terremoto, ocorrido a partir das 2h (hora local), surpreendeu os moradores que dormiam no momento e causou grandes estragos em várias cidades da região com o desabamento de edifícios e pontes; e cerca de 15 mil deslocados.

Uma menina, que dizia se chamar Angel, aparece presa e viva entre os escombros de um prédio que desabou, com apenas o rosto para fora, em um dos vídeos publicados pela Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio).

No vídeo, aparece a menina falando com os socorristas que, além dela, há mais pessoas presas nos escombros, algumas com dificuldade para respirar.

A operação de resgate é lenta e enfrenta enormes dificuldades devido à falta de maquinaria pesada e fornecimento de energia elétrica para procurar possíveis vítimas entre as mais de 300 casas que desabaram, além de um hotel, um hospital e o gabinete do governador regional, afirma o comunicado da BNPB.

A cidade de Mamuju, 36,1 quilômetros ao norte do epicentro, é a mais afetada e onde foram registradas 26 mortes até o momento, embora não tenham especificado o número de feridos nesta região de mais de 100 mil habitantes.

Outras oito mortes correspondem à cidade de Majene, 59,5 quilômetros ao sul do epicentro, e onde pelo menos 637 pessoas ficaram feridas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que registra a atividade sísmica global, localizou o hipocentro a 18 quilômetros de profundidade.

Dwikorita Karnawati, diretora do Departamento de Climatologia e Geofísica, destacou que, pelas análises que estão sendo realizadas, são possíveis tremores secundários, por isso pede à população que evite prédios altos que podem desabar diante de novos terremotos.

O forte terremoto, que durou entre 5 e 7 segundos e foi precedido por outro tremor de magnitude 5,9 mais de 12 horas antes, também causou pelo menos três deslizamentos de terra que dificultam as tarefas de resgate e distribuição de ajuda.