Terminam nesta terça-feira (16) inscrições para o “Auxílio Manauara”

Encerram-se às 23h59 desta terça-feira(16), as inscrições para o programa “Auxílio Manauara” da Prefeitura de Manaus. O benefício vai transferir renda no valor de R$ 200 para 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, por um período de seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso se mantenha a situação de pandemia. Até a manhã desta segunda-feira(15), mais de 450 mil inscrições já haviam sido realizadas por meio do aplicativo e pelo site www.auxilio.manaus.am. gov.br.

O benefício é destinado a dois públicos específicos: beneficiários do Bolsa Família com crianças até 36 meses (três anos de idade completos) e se for família unipessoal, com idoso acima de 60 anos; trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

“Durante a semana de inscrição promovemos diversas ações para garantir que as pessoas conseguissem se inscrever. Com determinação do prefeito David Almeida, ampliamos os contatos telefônicos de três para seis, por conta do grande número de ligações. Também realizamos visitas às comunidades ribeirinhas e rodoviárias, para levar informações às famílias. Além disso, trabalhamos em regime de plantão, no último sábado e domingo, para atender a população de Manaus”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jane Mara Moraes.

Análise dos dados

Após o período de inscrição, começa a análise dos dados e cruzamento das informações. A previsão é de que no dia 1º de março seja divulgada a lista com os nomes dos beneficiários no aplicativo, no site do auxílio e no portal da Transparência, da Prefeitura de Manaus. Outra etapa é o envio dos dados dos contemplados para a Caixa Econômica Federal realizar o pagamento, no dia 5 de março.