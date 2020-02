Terceiro Setor: a importância da comunicação para as ONGs

A comunicação é uma teia que liga diversos campos da humanidade, seja nas relações interpessoais ou globais. De fato, ela transforma o mundo, e é importante para o crescimento do Terceiro Setor. Mas, antes de abordar a relevância da comunicação nesse ramo, entenda seu significado.

Terceiro Setor é o conjunto de sociedades ou associações privadas de cunho social que atua sem finalidade lucrativa. Mantém- se com recursos externos, doações de empresas, pessoas físicas e repasses de verbas públicas. O objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida de pessoas carentes que não têm acesso à serviços pagos do Segundo Setor (empresas privadas), já que o Primeiro Setor (órgãos públicos) não consegue atender com eficiência a maioria da população necessitada.

O Terceiro Setor, portanto, executa atividades de utilidade pública. Como por exemplo, as ONGs que se segmentam nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, cultura dentre outros fatores sociais de extrema importância.

Justamente por não ter uma rentabilidade fixa e, captação de recursos financeiros suficientes para manter à disposição os serviços prestados à sociedade, as ONGs enfrentam dificuldades para estabelecer sua existência no país.

Uma das maneiras de estruturar a identidade corporativa e o espaço de associações deste setor é uma comunicação estratégica bem implementada. Conhecer o público-alvo, parceiros e doadores é fundamental para fortalecer os vínculos. Manter relações com a mídia é importante também, pois a visibilidade se torna maior.

A comunicação institucional das ONGs busca construir uma imagem transparente, que gera credibilidade. Afinal, pessoas físicas e jurídicas não doam seu capital para quem não conhecem/confiam. É essencial que o profissional de comunicação identifique qual é o ambiente em que a instituição se encontra e faça uma análise das tendências, usando a criatividade e as novas ferramentas para mobilizar cada vez mais interessados para o propósito das organizações do Terceiro Setor.