Terceira edição do Mega Fight Champions acontece nesta sexta

O card do evento contará com cinco lutas e não terá a presença do público por conta da pandemia. IMAGEM: Divulgação

Para os amantes das artes marciais mistas, a capital amazonense receberá a terceira edição do evento de MMA Mega Fight Champions (MFC), na noite desta sexta-feira (30), às 20h, no CTHD-Vieiralves, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. Com cinco lutas no card, o main-event ficará por conta da disputa de cinturão na categoria dos leves (até 70kg), entre o ex-Bellator, Josenaldo ‘Naldo’ Silva e o pugilista campeão brasileiro Morramed Araújo.

Natural de Roraima, Naldo começou sua carreira no MMA em Manaus. Com 34 lutas profissionais no cartel, o lutador – que em 2021 completará 35 anos – tem 27 vitórias e sete derrotas, sendo 16 triunfos via nocaute, cinco finalizações e seis combates vencidos por decisão dos juízes. Mesmo lutando duas categorias acima da faixa de peso que naturalmente se apresentou na carreira, o representante da Overcome Academy mostrou confiança na vitória.

“Acredito que será uma grande luta. Todos sabem que gosto de trocar nas lutas, bato indo para frente. Ele vai ter que fazer melhor do que faz para tentar me segurar”, disse o lutador com quase 30 vitórias no cartel.

Já o campeão brasileiro no peso médio-ligeiro da nobre arte (até 69kg), Morramed Araújo, reconheceu que o seu adversário é considerado favorito para a luta, tendo em vista a experiência de Naldo no MMA, pois o lutador de boxe – natural de Belém do Pará – só teve seis lutas profissionais nas artes marciais mistas e vem de cartel negativo, com duas vitórias e quatro derrotas. Entretanto, Morramed disse que sairá vencedor do combate.

“Eu o respeito pela sua história e conquistas. Porém, não tenho medo dele, quanto maior o desafio, mais eu me animo. Não vou sair de São Paulo para perder em Manaus. Mesmo sabendo que ele é favorito, vou derrotá-lo”, cravou o lutador, que poderá contar com a sua altura amplamente superior no combate. Enquanto Morramed tem 1,90m de altura, o adversário tem 1,72m.

GP dos Moscas

Para co-main event, será disputada a grande final do GP dos Moscas (até 57kg). Brigando pelo cinturão da categoria, quatro lutadores farão às ‘semifinais do GP’ no início do evento, para decidir os finalistas que farão a co-luta principal. O representante da CT Império, Daniel ‘Gadita’ Melo, encara Janderson ‘Jandão’, da RCT renovação Coari Team.

Na outra disputa, Lucas Mendes, da equipe Família Benezar, dividirá octógono com Raison Carvalho ‘Moicano’, da NBT Emil Vieira. As duas primeiras lutas terão três rounds de três minutos. Já a final será de três rounds de cinco minutos cada.

Disputa feminina

Também no peso até 57kg, a categoria dos Moscas terá um embate de gerações dentro do cage, pois a jovem Helena Simas (CT TWP Nova União), de apenas 18 anos, fará sua estreia no MMA contra a experiente Fabiulane Melo (CT Vasconcelos), de 31 anos e 14 lutas profissionais.

“Meu objetivo é ser a melhor no MMA. Espero um dia ser a campeã mais nova do UFC e me aposentar invicta. Estou me preparando há três semanas para poder conquistar minha primeira vitória na carreira”, afirmou a jovem atleta.

*Com informações da assessoria