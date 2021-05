‘Terapia da Toada’ leva música, emoção e alegria para paciente do HPS João Lúcio

Em comemoração pelo Dia das Mães, o projeto “Terapia da Toada” preencheu as enfermarias do Hospital e Pronto-socorro (HPS) João Lúcio com música e arte, deixando pacientes, acompanhantes e servidores empolgados e emocionados com as canções, no domingo (09/05).

O cantor Carlos Batata, acompanhado dos músicos Antonio Fonseca e Marcos Batata, percorreu os corredores e enfermarias da unidade tocando toadas de boi-bumbá que marcaram época. Por onde passava, era recepcionado com rostos felizes e até lágrimas nos olhos.

O cantor e idealizador do projeto comentou que levar arte e cultura para as unidades de saúde era um desejo antigo e que está sendo muito bem recebido pelos pacientes e profissionais de saúde.

“A recepção foi fantástica, foi muito mais do que a gente esperava, extremamente emocionante. As pessoas cantaram juntas, choraram, outros batiam palmas, então foi algo muito participativo e deixou todos nós muito felizes”, afirmou Carlos Batata.

Essa foi a segunda vez que o hospital recebeu o ‘Terapia da Toada’. Em abril, a unidade abrigou o protótipo do projeto durante a Semana de Segurança do Paciente do João Lúcio, e devido ao sucesso da apresentação, os músicos retornaram à unidade para a homenagem de domingo.

Experiências

O HPS João Lúcio foi escolhido para abrigar as primeiras apresentações do projeto por ser uma unidade que já utiliza a arte e a cultura como parte da recuperação dos pacientes.

“O João Lúcio já possui uma tradição de quase dois anos, que vem desenvolvendo um projeto chamado ‘Arte + Cultura = + Saúde’, inclusive com parcerias com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que já nos oportunizou apresentações da Orquestra de Câmara e de balé, em diversos pontos do hospital”, ressaltou o secretário executivo de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Silvio Romano.

Por conta dessa experiência, o hospital recebeu uma nova proposta com apresentação de toadas.

“O que estamos observando é que o projeto deu muito certo, a alegria dos pacientes e acompanhantes na primeira apresentação nos permitiu ter essa nova sessão. É algo que fez com que todos nós ficássemos muitos emocionados e podemos dizer que vale a pena trazer esse tipo de trabalho para dentro dos hospitais”, finalizou o secretário.

A proposta do projeto é realizar apresentações da “Terapia da Toada” em todas as unidades de saúde de forma periódica e em datas especiais como Dia das Mães.