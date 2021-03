Tentativa de assalto termina com uma menina morta e padrasto ferido, na Zona Leste

O domingo (14) terminou em tragédia para uma família na rua Turmalina, na comunidade Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A estudante Lohanny Remigio Nascimento, 8, morreu após ser atingida com dois tiros dentro de casa. O padrasto da criança, Rubens Cardoso de Souza, 25, também baleado, foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da região.

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o assassinato aconteceu por volta das 5h40. Três homens chegaram ao local em uma motocicleta, modelo Honda/XRE 300, de cor vermelha e placa OAE-3424, para assaltar a casa onde residia a menina.

“Durante a ação criminosa, os moradores partiram para cima dos suspeitos e começaram atirar vários objetos, inclusive, um vaso sanitário, que atingiu um dos homens nas costelas e no pescoço. Na ocasião, dois comparsas fugiram e retornaram para resgatar o cúmplice, atirando contra os moradores, dos quais três tiros atingiram a casa onde morava a criança”, explicou o delegado Daniel Venzzani.

Lohanny morreu no local com dois tiros no tórax e outro na mão esquerda. Já o padrasto, Rubens, foi alvejado com um disparo nas costas, sendo levado por populares para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste. As informações preliminares são que a vítima deu entrada no setor de emergência em estado grave.

A motocicleta usada pelos criminosos estava com restrição de roubo. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), o roubo aconteceu na madrugada deste domingo (14), na rua Mina, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. O proprietário do veículo informou que o crime foi praticado por um homem armado de uma faca.

O corpo da criança foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). A DEHS irá investigar o crime relacionado a uma suposta tentativa de roubo, mas não descarta outra motivação, pois informações apontam que os três criminosos são traficantes e aterrorizam a região. (A Crítica)