Tenista ameaça juiz de morte e é eliminado de ATP

O tenista Damir Dzumhur teve uma atitude lamentável nesta segunda-feira durante a partida contra Van de Zandschulp pela segunda rodada do ATP de Acapulco. Após o juiz de cadeira marcar bola dentro para seu adversário, Dzumhur se irritou, tacou a raquete no chão e cobrou satisfações do árbitro.

A partida seguiu normalmente, mas Dzumhur seguiu reclamando muito da arbitragem. Após mais duas advertências, ele foi desclassificado. Segundo o jornal “Marca”, ele ameaçou o juiz principal de morte.

A desclassificação aconteceu antes mesmo do fim do primeiro set. Com isso, Van de Zandschulp segue para a próxima fase do torneio. Já Damir Dzumhur, que já foi o tenista número 23 do mundo, provavelmente terá que dar explicações. (O Dia)