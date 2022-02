Temporais em Manaus devem continuar durante a semana, segundo Climatempo

As instabilidades que se formam por causa do ar quente e úmido vão atuar sobre o Norte do país ao longo dos próximos dias. Além disso, principalmente entre terça(08) e quarta(09), a Zona de Convergência Intertropical vai aumentar as condições para chuva na costa norte da Região.

O Amazonas e o sul e oeste do Pará devem acumular os maiores volumes de chuva no decorrer da semana. Serão dias com uma grande quantidade de nuvem e com vários períodos com chuva. Há risco para temporais que acumulam um grande volume de água, inclusive na capital Manaus.

Mesmo nas demais áreas, também não se descarta uma chuva isolada, pontualmente forte. Toda a Região Norte fica instável e abafada nesta semana.

Com a aproximação da ZCIT entre terça e quarta, a chuva aumenta também no litoral do Pará e do Amapá. Há risco para algumas pancadas mais fortes de chuva nestas áreas.

*Com Climatempo