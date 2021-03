Telescópio espacial Hubble entra em modo de segurança após falha de sistema

A NASA revelou que o equipamento astronômico mais querido de todos os tempos, o Telescópio Espacial Hubble, entrou em modo de segurança após uma falha em seu software. Apesar disso, todos os sistemas do telescópio parecem funcionar normalmente e a equipe responsável segue otimista para seu retorno em breve.

O modo de segurança é uma dinâmica padrão em naves espaciais e satélites, sempre ativado quando alguma anomalia em seu sistema é detectada. Dessa maneira, não ocorrem danos maiores e, embora algumas das falhas alertadas sejam graves, a maioria costuma ser simples de resolver.

É importante ressaltar que o Hubble faz parte de uma missão conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA), lançado em 1990, e segue com mais de 30 anos em operação, por isso a grande apreensão por qualquer falha apontada. Com tantos anos de atividade, já é de se esperar que o telescópio apresente alguns pequenos problemas, mas ninguém quer o Hubble parado, certo?

A última vez em que o Hubble nos deu um susto foi em 2018, quando o sistema acusou falha em dois de seus seis giroscópios, peças fundamentais para o movimento do telescópio, e o telescópio então entrou em modo de segurança. O problema foi resolvido e as observações continuaram em seguida. Agora, a equipe segue trabalhando para retornar com as atividades do Hubble em segurança e dar continuidade às operações científicas.

No momento, resta aguardar por mais notícias quanto à solução do erro no software, e torcer para que tudo volte a funcionar normalmente em breve. O Hubble tem importância inestimável para a astronomia, contribuindo com suas incríveis descobertas. Nosso olhar e compreensão sobre o universo nunca mais foram os mesmos desde que suas atividades começaram. (Canaltech)