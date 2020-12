Telemonitoramento é apoio no combate à Covid-19

Além dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Prefeitura de Manaus possui, dentro das estratégias de combate à Covid-19, o serviço de telemonitoramento, que consiste no atendimento ao usuário da rede municipal de saúde por ligação telefônica ou vídeochamada. São foco pacientes com suspeita ou confirmação das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), em especial a Covid-19, já atendidos no sistema.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h e a proposta é a intensificação dos cuidados a estes usuários. A seleção de quem irá receber a chamada é feita automaticamente por meio de um sistema operacional, priorizando-se o atendimento a pacientes com idade mais elevada e comorbidades. O contato é feito a cada 24 horas em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48 horas nos demais casos.

O serviço conta com uma equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros profissionais. Durante o atendimento é realizada a avaliação clínica do paciente, com classificação de risco, e repassadas as orientações sobre o cuidado em casa.

A ideia é neste contato reconhecer sinais de agravamento do quadro do usuário. E, se necessário, encaminhá-lo a uma unidade presencial para atendimento e, inclusive, acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a remoção imediata ao serviço de saúde.

Por meio do contato telefônico também são investigadas as condições que poderão estar interferindo na situação de saúde do paciente, assim como a possibilidade de risco e contágio de pessoas próximas a ele. Quando necessário, também são agendados exames domiciliares (RT-PCR).

O telemonitoramento tem sido usado por países de todo o mundo no combate à pandemia. Em Manaus, o serviço está disponível desde o mês de abril, como uma das ações do Plano de Contingência contra a Covid-19. Desde então, mais de 60 mil ligações foram efetuadas.