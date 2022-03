Tefé vai sediar primeira edição do Turismo em Movimento de 2022

Amanhã, segunda-feira (07), a cidade de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) vai sediar a primeira edição de 2022 do ‘Turismo em Movimento’, evento que tem o objetivo de promover o ordenamento do setor turístico, além de potencializar negócios por meio do contato entre empresários da capital e do município onde o evento é realizado.

A programação, que ocorrerá das 9h às 12h e das 14h às 17h, será realizada no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) do município, situado na Rua Olavo Billac, 341, Centro. O evento também deve alcançar prestadores de serviços turísticos das cidades de Uarini, Anori, Anamã, Codajás, Coari e Alvarães.

Durante o ‘Turismo em Movimento’, os participantes terão orientação sobre financiamento plural com a participação da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia (Basa).

Também haverá atendimento técnico quanto à regularização dos prestadores que desenvolvem atividade turística, orientação sobre formalização, novo acesso ao Cadastur, cadastros iniciais e renovação de cadastro, divulgação da campanha “Alô Turista” e dos protocolos de biossegurança.

‘Sessão de Negócios’

A programação também é composta da ‘Sessão de Negócios’ onde empresas de Manaus e de Tefé, com interesses convergentes, apresentam seus produtos e serviços aos participantes, ampliando a rede de contatos e conhecendo novos clientes, fornecedores e parceiros. O objetivo é aproximar os operadores para que possam negociar potencialidades, parcerias de mercado e comerciais.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também participarão com orientação sobre licenciamento ambiental e Auto de Vistoria (AVCB), utilizados para a legalização das empresas. O evento também possui a participação da Comissão de Turismo, Fomento e Negócios da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Reunião prestadores

Prestadores de serviços turísticos participarão de uma reunião, a partir das 18h, com técnicos da Amazonastur. O objetivo é apresentar o planejamento das ações turísticas de 2022/2023, orientação sobre ordenamento turístico, além do andamento da estruturação do Conselho Municipal de Turismo de Tefé.

