Tecnologia 5G terá algum impacto ambiental ao meio ambiente?

O 5G já está sendo lançado oficialmente em vários países do mundo. No Brasil, o a Anatel está se movimentando para disponibilizar a tecnologia aos brasileiros o mais rápido possível. Contudo, qual o impacto ambiental dessa tecnologia e existe algum risco a saúde?

Ao mesmo tempo que aumenta a expectativa pelo G5, que promete uma internet móvel até 100 vezes mais rápido do que a internet atual, pesquisadores expressam preocupações sobre possíveis danos que podem causar nós seremos humanos e no meio ambiente.

O 5G é esperado com ansiedade, contudo, boatos e fake news sobre o tema pode gerar uma resistência por parte da população. Em 2018, por exemplo, surgiu uma notícia que dizia que centenas de pássaros morreram eu m teste da tecnologia na Holanda. Porém, foi provado que a informação era falsa.

Muitas pessoas se perguntam a segurança do 5G porque a tecnologia usa frequência extremamente alta (escala milimétrica), situados entre centenas de megahertz e dezenas de gigahertz. Como usam alta frequência, as ondas não viajam longas distâncias, obrigando que as antenas sejam montadas em ima distância menor do que as de 4G.

Com muito mais torres para garantir o melhor sinal do G5, as pessoas morarão muito mais próximas de torres da tecnologia, ou seja, mais expostas a radiação. Sites governamentais do mundo todo garantem que a tecnologia é totalmente segura para a população.

O tipo de radiação emitido pelo G5, mesmo sendo em uma frequência muito alta, contudo, a radiação emitida pelo G5 não é ionizante. Isso significa que eles não tem energia suficiente que possam retirar os eletros dos átomos.

Risco ao meio ambiente

Com muito mais torres para a transmissão do 5G na sua melhor qualidade, será necessário muito mais energia para mantê-las em pleno funcionamento. Como a mudança para o 5G acontecerá em todo o mundo, certamente haverá um grande aumento do consumo em nível global. Hoje, a energia é um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas.

Quais os benefícios do 5G

1- Muito mais rapidez

O G5 é muito mais rápido do que o G4. Com a tecnologia, você poderá transmitir vídeos ao vivo no seu smartphone em qualquer lugar e em 4k. Além disso, a velocidade de Download pode chegar a 20 Gbps.

2 – Melhor qualidade de transmissão

Como a tecnologia usa frequências que ainda não estão lotadas, a internet será muito mais rápida, estável e sem distorções.

3 – 5G com menor latência

Como o 5g possui uma largura de banda maior do que o G4, você poderá conectar mais dispositivos a mesma porta de internet;

4 – Revolução

O 5G é tão inovador que promete revolucionar a forma que nos comunicamos. Com internet na velocidade da luz, você poderá fazer tudo o que deseja no seu smartphone.

Ministro fala de investimentos no 5G

Segundo Fábio Faria, ministro das comunicações, o Brasil terá investimentos gigantesco por conta do 5G: “Precisamos fazer logo o leilão porque temos mais de 40 milhões de pessoas sem internet, que dependem dela para trabalhar, estudar, matar saudades; para receber auxílio emergencial e para se informar. Quanto mais rápido realizarmos o leilão, mais rápido conectaremos essas pessoas, dando condição mínima de inclusão digital e social a elas”. (CPG)