Teatro de marionetes da ópera ‘Onheama’ chega ao interior

Municípios do interior recebem a programação gratuita do 24º Festival Amazonas de Ópera a partir desta segunda-feira (16/05), com as apresentações da ópera “Onheama”, de João Guilherme Ripper. São Sebastião do Uatumã (distante 246 quilômetros de Manaus) é a primeira cidade a receber o espetáculo de marionetes.

Caapiranga, Novo Airão e Urucurituba também vão conhecer a história do jovem guerreiro indígena Iporangaba, que recebe uma missão de resgatar Guaraci, o sol, engolido pela onça Xivi. Ao todo, artistas e técnicos vão percorrer cerca de 1.566 quilômetros neste tour do FAO pelo interior do Amazonas.

A história, inspirada no fenômeno do eclipse solar, é uma ópera adaptada para o teatro de marionetes. Nessa aventura, Iporangaba conta com a ajuda do Boto-Cor-de-Rosa e da Iara, seres encantados da mitologia amazônica.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa conta com o apoio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para levar a programação para as crianças do interior do Amazonas.

“É uma felicidade para nós levar a cultura da ópera para o interior. É uma determinação do governador Wilson Lima e um empenho nosso de estar cada vez mais presente nos nossos municípios, assim como fizemos em anos anteriores”, comenta Marcos Apolo Muniz, secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa. “Além de gerar renda, o Festival Amazonas de Ópera estimula a busca de novos gêneros da nossa rica cultura”.

Além dos municípios do interior, as entidades beneficentes Instituto Filippo Smaldone, Casa Vhida, além do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio recebem os artistas da companhia O Pequeno Teatro do Mundo, responsável pela produção do espetáculo infantojuvenil. Uma escola estadual de tempo integral também vai receber a programação.

Depois de percorrer o interior do Amazonas, “Onheama” encerra o roteiro com uma segunda exibição gratuita no Teatro Amazonas, no dia 29 de maio, às 11h.

Ópera para todos

De acordo com a diretora de “Onheama”, Fabiana Barbosa, a ópera foi pensada para ser levada a todos os lugares, desde o Teatro Amazonas até as regiões ribeirinhas do estado.

“Este enredo parte de um lugar de identificação cultural, que as pessoas já se reconhecem, e essa história é contada através da linguagem da ópera”, afirma a diretora. “O encontro dessas linguagens é muito rico, e estamos com uma ansiedade para levar também para o interior”.

Festival

O FAO iniciou no dia 29 de abril e segue até 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e, para as obras pagas, os ingressos estão à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da AADC. O projeto, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.

Bradesco e cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do país.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às iniciativas culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

PROGRAMAÇÃO

Interior

São Sebastião do Uatumã (a 246 quilômetros de Manaus)

Data: Hoje (16/05), às 16h

Local: Escola Estadual Fernando Ramos de Miranda

Novo Airão (a 194 quilômetros de Manaus)

Data: Quinta-feira (19/05), às 17h

Local: Quadra Raimundo Nonato Teixeira

Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus)

Data: Dia 24 de maio, às 17h

Local: Quadra Manoel Grana

Caapiranga (a 135 quilômetros de Manaus)

Data: Dia 27 de maio, às 17h

Local: Praça do Cais Waldomiro Moraes de Castro

Entidades

Instituto Filippo Smaldone

Data: Dia 23 de maio, às 17h

Público interno

Casa Vhida

Data: Dia 26 de maio, às 15h

Público interno

Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio

Data: Dia 31 de maio, às 15h

Público interno

*Com assessoria