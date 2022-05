Teatro Amazonas recebe Orquestra de Câmara em concerto gratuito amanhã

Obras de Benjamin Britten estão no repertório da Orquestra de Câmara do Amazonas

Três obras de diferentes momentos do compositor britânico Benjamin Britten serão levadas ao palco do Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro de Manaus), amanhã (25), às 20h. O “Concerto Benjamin Britten” faz parte da programação do 24° Festival de Ópera do Amazonas (FAO) e tem entrada gratuita.

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) se apresenta, sob o comando do maestro e regente Marcelo de Jesus. “A Orquestra de Câmara do Amazonas está completando 20 anos de existência e o concerto será alusivo à data”, comenta o maestro, enaltecendo o alto grau de qualidade musical da apresentação.

No repertório de Benjamin Britten estão composições como, “Les Iluminations Op. 18”, “Fanfare”, “Villes”, “Antique”, “Royauté”, “Marine”, “Interlude” entre outras. A serenata terá a participação do tenor Juremir Vieira, acompanhado pelos acordes clássicos de trompa, com Allan Farias.

Para a serenata, segundo o maestro, foram selecionadas as seguintes obras: “Prologue”, “Pastoral”, “Nocturne”, “Elegy” e outras composições importantes da carreira de Britten.

Sobre a OCA

O grupo foi criado em 2002, composto por músicos que integravam a Orquestra Amazonas Filarmônica, com o objetivo de inovar na prática musical do Estado, executando obras do barroco à contemporaneidade. A Orquestra de Câmara do Amazonas tem a direção artística e regência do maestro Marcelo de Jesus.

Festival

O FAO iniciou no dia 29 de abril e segue até 31 de maio, na capital e interior. Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento.

A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas são transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O projeto, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.

Bradesco e cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do país, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às iniciativas culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa