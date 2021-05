TCE revoga edital de concurso público; Entenda

A decisão em suspender o Edital 01/2021, divulgado na última segunda-feira, dia 10, partiu do próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para que sejam feitas as análises e adequações à legislação vigente.

“Em respeito a legislação, determinei que o edital fosse revogado e que a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Comissão do Concurso Público, verificassem o edital em cumprimento às leis federais e estaduais. Isso em nada prejudica o andamento do concurso que será realizado este ano com nomeação dos aprovados ainda em 2021”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello.

O concurso TCE AM está ofertando 40 vagas de nível superior para os cargos de Auditoria Governamental; Auditoria de Obras Públicas; Auditoria de Tecnologia da Informação; e Ministério Público de Contas. A remuneração ofertada é de R$ 8.328,77.