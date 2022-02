TCE aprova por unanimidade contas de 2019 do Fundo Manaus Solidária

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aprovou, por unanimidade, nesta segunda-feira (21.2) as contas da ex-presidente do Fundo Manaus Solidária e ex-primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro, referentes ao exercício de 2019. “Fico muito feliz com essa aprovação, que é resultado de um trabalho feito com amor e seriedade”, disse Elisabeth.

Em seu voto, o conselheiro-relator das contas da ex-presidente do Manaus Solidária, Josué Cláudio de Souza Neto, destacou que todos os questionamentos levantados foram sanados pelo órgão técnico e pelo Ministério Público. “Não restando ao final, qualquer restrição que se caracterize como infração às normas legais de qualquer natureza ou ato antieconômico ou dano ao erário, me dirijo aos meus Digníssimos Pares recomendando-lhes que as contas sejam consideradas regulares”, considerou na fundamentação de seu relatório.

O Fundo Manaus Solidária foi criado em 2017, pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de promover cidadania e a justiça social com programas e ações realizadas pelo próprio município e por meio de projetos sociais em parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s).

“Sinto-me honrada em ter presidido este órgão que faz a diferença na vida de muitas pessoas. A solidariedade e o voluntariado sempre fizeram parte da minha vida e como presidente do Fundo pude ampliar esse trabalho. Nós não apenas fomentamos as ações desenvolvidas pelas organizações sociais, mas principalmente oferecemos capacitação técnica e jurídica para que pudessem se tornar aptas a receber recursos e desenvolver seus projetos”, concluiu Elisabeth Ribeiro.

