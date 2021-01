Nesta segunda-feira (25), o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) publicou a lista completa das pessoas vacinadas, após solicitação à Prefeitura de Manaus. A lista está disponível para consulta no portal do TCE- AM (www.tce.am.gov.br) e será atualizada todos os dias, conforme determinação da justiça federal.

