Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre na Colômbia aos 50 anos

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morreu aos 50 anos. A notícia foi divulgada pela banda nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com a emissora colombiana Caracol, ele foi encontrado sem vida nesta sexta-feira (26), em um hotel em Bogotá, onde o grupo faria uma apresentação neste fim de semana.

“A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins”, escreveu o grupo no Twitter.

“Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável.”

Segundo comunicado do festival colombiano Estéreo Picnic, onde a banda se apresentaria, o Foo Fighters cancelou o resto da turnê sul-americana, incluindo o show no Lollapalooza Brasil.

Hawkins se juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997, depois de dois anos atuando como baterista de Alanis Morissette. Apesar de entrar para a banda após a gravação do segundo disco, “The Colour and the Shape”, ele se tornou com o tempo parte integral do conjunto.

Com informações do g1