Taxas do Detran-AM poderão ser pagas por meio do Pix

Dando continuidade à modernização no atendimento ao usuário, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) passa a disponibilizar o pagamento de suas taxas por meio de Pix, sistema de pagamento eletrônico instantâneo. A inovação começa a valer a partir desta terça-feira (21) e deverá contemplar todos os serviços do órgão.

Todos os boletos com as taxas do Detran, multas aplicadas pelo órgão e o seguro obrigatório (quando ele voltar a ser cobrado) passarão a vir com um QR code para o pagamento via Pix. Já o Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA), por se tratar de um tributo da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), continuará a ser emitido apenas com o código de barras, como acontece atualmente.

As multas emitidas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que estiverem pendentes de pagamento no ato do licenciamento do veículo, também poderão ser pagas por Pix, pois desde o último dia 1º de setembro, o órgão municipal de trânsito também passou a adotar o pagamento eletrônico instantâneo.

Agilidade

Com a nova modalidade de pagamento, o tempo de espera para a baixa do pagamento das taxas do Detran Amazonas cairá de dois dias úteis para apenas algumas horas. Isso significa que um serviço que levaria três dias para ser concluído, agora poderá ficar pronto em apenas um dia.

