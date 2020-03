Taumaturgo será o candidato do PP à Prefeitura de Urucará nas eleições deste ano

Ex-prefeito e médico Antônio Taumaturgo Caldas Coelho será o candidato do Progressistas (PP) à Prefeitura de Urucará nas eleições deste ano, segundo informações do secretário-geral do partido, deputado estadual Belarmino Lins.

No último sábado (29), o parlamentar, que responde pela liderança da legenda na Assembleia Legislativa, visitou Urucará, no Baixo Amazonas, onde participou de grande reunião de lançamento da pré-candidatura de Taumaturgo com a presença de correligionários progressistas e demais simpatizantes do ex-prefeito.

Com 16.256 habitantes e 10.353 eleitores, Urucará é um dos vários municípios onde os progressistas querem participar com candidatos próprios às prefeituras. “Seguindo as determinações do nosso presidente regional, deputado federal Átila Lins, estamos fortalecendo cada vez mais o Progressista no interior, e o Dr.Taumaturgo vem se juntar ao grupo de bons companheiros que lutarão pelo partido na batalha eleitoral deste ano de 2020”, concluiu Belarmino.