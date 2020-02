Tarumã goleia Barcelona Brasil em amistoso na categoria sub-13

No comando do técnico Neto Maddy, o Sub-13 do Esporte Clube Tarumã goleou por 8 a 1 a equipe do Barcelona Brasil, em amistoso disputado na tarde desta terça-feira (4) no CT do Barcelona. Os gols da equipe rubro-negra foram assinalados por Cristian (3), Marcos (2), Rafael, Adriano e um contra.

O amistoso serviu para entrosar ainda mais a equipe do Tarumã que disputará neste ano o Iranduba Cup e o Estadual. O Barezinho está agendado para o próximo mês de junho.

“Estamos treinando firme para a nossa temporada e super felizes com o rendimento da nossa equipe. Esperamos melhorar cada vez mais, sempre em busca de bons resultados para o Esporte Clube Tarumã”, disse o técnico Neto Maddy.