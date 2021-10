“Tarifa Social Manauara” vai beneficiar 500 mil pessoas de baixa renda

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira, 22/10, o lançamento da “Tarifa Social Manauara”, que irá beneficiar mais de 500 mil pessoas de baixa renda, que receberão 50% de desconto no pagamento de suas tarifas junto à empresa Águas de Manaus, em relação à água e esgoto, tornando Manaus, a capital com mais tarifa social per capita do país.

“Nós estamos avançando, em menos de um ano da nossa gestão, o que não se avançou em 20 anos do contrato de concessão com a Águas de Manaus, em relação à tarifa social. Saindo de um cadastro de 54 mil famílias, e ampliando até o fim do ano, para que esses usuários cheguem a 100 mil famílias ou 500 mil pessoas. Nós, o poder concedente, ficamos felizes com essa conquista, porque a população ganha, e vamos beneficiar mais famílias. Esse é um dos presentes para nossa cidade, nesses 352 anos”, enfatizou o prefeito David Almeida.

O anúncio aconteceu após reunião, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus, com a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), e da empresa Águas de Manaus.

“Nós estamos, neste momento, formalizando e entregando o cadastro único de 100 mil famílias, para que elas possam ser inseridas nessa tarifa social, e essas pessoas sejam beneficiadas. Manaus é a cidade per capita com maior percentual de tarifa social. Nós estamos felizes porque estamos conquistando isso com menos de 10 meses da gestão”, disse o prefeito.

Critérios

“Em todo o país, a tarifa social contempla famílias em situação de vulnerabilidade, que consomem até 10 metros cúbicos por mês e em Manaus, serão contempladas quem consome até 15 metros cúbicos. Com isso, teremos mais famílias sendo beneficiadas, o que é muito importante diante dessa situação de grave crise econômica e social que vivemos atualmente”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Estão inclusos no benefício as pessoas cadastradas pela Semasc, consideradas de baixa renda, e que consomem até 15 metros cúbicos de água por mês. Para que a Tarifa Social Manauara fosse possível, um comitê de implementação e aceleração foi criado, formado pela Semasc, Ageman, Águas de Manaus e UGPM – Água. Foram realizadas mais de 180 mil visitas domiciliares em seis meses, principalmente nas zonas Leste e Norte.

“É por determinação do prefeito David Almeida, o lançamento da Tarifa Manauara, um presente para a cidade, é um benefício para a população, quanto à facilidade e efetivação dessa tarifa. Vamos crescer de 54 mil para 100 mil beneficiários, em menos de 10 meses, com 50% de desconto, a melhor tarifa social do Brasil. É um benefício para o usuário, hoje com dificuldade de pagamento, que vai poder pagar sua conta com 50% de desconto, e com 15 metros cúbicos por mês”, salientou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

A Ageman será responsável pela fiscalização da concessão do benefício e acompanhamento da inclusão das famílias no sistema da tarifa social, além da fiscalização do fornecimento da água tratada.