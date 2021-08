Tarifa Social de água e esgoto será ampliada e não terá reajuste

Você sabia que é possível obter um desconto de 50% no valor da sua conta de água e esgoto? Essa é a função da Tarifa Social Manauara, benefício voltado para famílias de menor renda, que vivem em situação de vulnerabilidade. A Águas de Manaus vai ampliar o acesso à Tarifa Social Manauara, alcançando 400 mil pessoas. Para essas famílias, o valor da conta não será reajustado até o final do ano.

Desde que passou a atuar na cidade, a Águas de Manaus vem ampliando o número de beneficiários, passando de 22 mil para 70 mil famílias alcançadas. A meta é proteger 100 mil famílias, o equivalente a 400 mil pessoas. A concessionária vai transformar Manaus na capital brasileira com a maior parcela de população beneficiada com Tarifa Social. Até o ano que vem, aproximadamente 20% da população terá acesso ao benefício.

Assim, pessoas como a doméstica Marlene Santos, moradora do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, terão acesso a água tratada por um valor que não impacta seu orçamento. “Moro há 22 anos no beco Vitória, no Jorge Teixeira II e já cheguei até a utilizar cacimba para conseguir um pouco de água. Desde que a Águas de Manaus fez um trabalho aqui e instalou um ‘relógio’ (hidrômetro) na minha casa, não tive mais problemas. Consigo até tomar banho de chuveiro de tão forte que a água ficou. Também pago uma taxa que cabe no bolso, que é a Tarifa Social. Esse trabalho foi uma bênção”, disse.

Para o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada, a Tarifa Social Manauara é uma forma de proteger a população mais vulnerável da cidade. “A água tratada é um direito de todos e a Tarifa Social Manauara chega para promover justiça social. Desde que passamos a atuar na cidade, desenvolvemos um trabalho voltado para as pessoas que moram em áreas vulneráveis. Agora, queremos transformar Manaus em referência nesse quesito. Seremos, em breve, a capital com o maior número de beneficiados com a Tarifa Social do país”.

SEM REAJUSTE – E para dar continuidade ao seu compromisso social, a Águas de Manaus, por deliberalidade, está concedendo desconto equivalente ao reajuste para todos os usuários beneficiados pela Tarifa Social, até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado. Assim, para estes usuários, na prática, a correção tarifária não será aplicada.

Quem deseja solicitar a Tarifa Social Manauara deve procurar os canais oficiais de atendimento da Águas de Manaus, que funcionam 24h por dia. O cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp 98264-0464, SAC 0800-092-0195, Serviços Online www.aguasdemanaus.com.br ou aplicativo Águas APP, gratuito para qualquer smartphone.

A pessoa que deseja receber a Tarifa Social Manauara precisa apenas estar inscrita no Cadastro Único (Cad Único), do Governo Federal, ou em programas sociais como o Bolsa Família. Após a solicitação, as equipes da empresa realizam análise dos dados para a liberação do benefício. A família passará a ter o desconto de 50% no valor da fatura, desde que não ultrapasse o consumo de 15 mil litros de água por mês, o equivalente a 30 caixas de 500 litros de água.

OLHAR DIFERENCIADO – A população mais vulnerável de Manaus vem sendo beneficiada pela concessionária nos últimos três anos, seja com ações de responsabilidade social ou com infraestrutura de abastecimento.

Regiões de becos, palafitas, escadões e rip-rap que não contavam com redes regulares, passaram a receber água tratada nas torneiras. Mais de 95 km de tubulações já foram implantados em áreas de vulnerabilidade localizadas em 43 bairros da cidade. Em muitos dos casos, a fatura de água se tornou o primeiro comprovante de residência da família. Além disso, a concessionária também desenvolveu uma série de ações relacionadas a pandemia de Covid-19 e a cheia do Rio Negro.

Requisitos para solicitar o benefício

Ser cliente da classe residencial;

Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;

Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal ou ter Cad Único;

Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.

E para quem não tem ligação de água e quer aderir ao programa, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida, apenas uma ligação por usuário.

Quais os documentos necessários para o cadastro?

Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);

Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;

RG;

CPF.

Como faço para aderir?

É só entrar em contato conosco por meio de nossos canais de relacionamento com o cliente 24 horas: WhatsApp 98264-0464, SAC 0800-092-0195, Serviços Online www.aguasdemanaus.com.br ou aplicativo Águas APP, gratuito para qualquer smartphone.