Tapauá recebe equipamentos para combater o Covid-19

No último sábado, calando seus adversários, o prefeito de Tapauá, José Bezerra Guedes, o Zezito, levou três aeronaves abarrotadas de equipamentos e materiais hospitalares para ações de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) no município.

“Tenho minha consciência absolutamente tranquila, pois pude provar, com trabalho, que minha permanência em Manaus, por vários dias, se devia à luta para conseguir benefícios para Tapauá neste momento tão difícil”, desabafou Zezito, dizendo-se satisfeito por seu município dispor agora de maior infraestrutura para a luta anticovid-19.

Ao todo, as quatro aeronaves transportaram cinco toneladas de equipamentos e materiais hospitalares para ações de prevenção e combate ao coronavírus. Quatro leitos de Unidade de Tratamento Semi Intensivo, inclusive, já estão instalados, dando mais apoio às ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal.

Zezito também destacou a chegada de testes rápidos, insumos, equipamentos de proteção individual (EPI´s), além de medicamentos, material químico-cirúrgico e material para confecção de máscaras para toda população de Tapauá. “Estamos de alma lavada e falando de frente com nossa população. Agora, é trabalhar com amor e para valer, fazendo cumprir as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de mãos dadas com o governador Wilson Lima”, disse o prefeito.

Na sessão virtual de amanhã, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), aliado de Zezito, prometeu discursar sobre os novos benefícios disponibilizados para a saúde do município. “Estamos com Zezito, ou seja, com o povo de Tapauá, na certeza de que todos os materiais obtidos serão preciosos na luta contra o coronavírus. Vamos em frente, usem máscaras e fiquem em casa com Deus e com muita saúde”, comentou o parlamentar.