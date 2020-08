“Tadinho”: Tucunaré devolvido à água é devorado por boto

Momento surpreendente é registrado em vídeo de pescaria no Amazonas. Vídeo caseiro, que foi divulgado nas redes sociais, mostra turistas durante pesca esportiva no estado, pescando o famoso tucunaré.

Após a moça fisgar o peixe e o devolver (sendo uma prática comum na pesca esportiva), os turistas são surpreendidos pela rapidez de um boto da Amazônia que não desperdiçou a oportunidade e abocanhou o peixe. “Tadinho”, disse uma das turistas ao ver o momento.

Pesca Esportiva

O Amazonas é um dos destinos mais procurados do país quando o assunto é pesca esportiva, principalmente quando se trata do famoso tucunaré, peixe símbolo da atividade na região. O interesse pela modalidade traduz-se em números: são cerca de R$ 300 milhões movimentados por ano no segmento esportivo.

Fonte: D24AM