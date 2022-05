Tacacá na Bossa volta ao Largo de São Sebastião nesta quarta-feira

O Tacacá na Bossa está de volta nesta quarta-feira (11/05), a partir das 19h, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O projeto, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre a 16ª temporada com o cantor Renato Braz, de São Paulo, e o grupo Raízes Caboclas. O acesso é gratuito.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o retorno do evento nas noites de quarta-feira é um marco para o cenário cultural da cidade.

“É muito importante que eventos como o Tacacá na Bossa estejam voltando, porque além de trazer entretenimento para a população, também movimenta a economia e gera emprego em diferentes segmentos da cadeia produtiva da cultura”, afirma o titular da pasta.

O idealizador do projeto, Joaquim Melo, destaca a expectativa para a abertura do Tacacá na Bossa, após dois anos de intervalo em virtude da pandemia da Covid-19. Ele adianta que a programação segue até o mês de dezembro.

“O sentimento é de muita alegria em voltar a realizar um projeto que já está inserido no calendário cultural da cidade de Manaus”, declara Joaquim Melo. “Ficamos também muito felizes com o retorno do público, que, no anúncio do retorno das redes sociais teve quase 25 mil visualizações”, destaca.

Atrações

Renato Braz está em Manaus pela quarta vez. Entre as passagens pela cidade, ele conta que veio em 2004 e em 2015, e ficou impressionado com o evento realizado em uma das praças mais importantes da cidade.

“Fiquei muito emocionado quando toquei minha música, ‘Anabela’, e o público cantou junto, esse sim é um dos maiores presentes para um artista. A minha expectativa não podia ser melhor, pois estou em um lugar onde me sinto muito bem e tenho amigos que fiz para a vida inteira”, comenta o cantor.

Agenda

Em maio, o Tacacá na Bossa reúne no mesmo palco o cantor Cileno e a banda Johnny Jack Mesclado no dia 18, para o Tributo a Bob Marley; enquanto Júnior Rodrigues assume o comando no dia 25, com repertório de samba.

