TA recebe serviço de sanitização para volta de espetáculos com público

O Teatro Amazonas recebeu, neste sábado (17/07), o serviço de sanitização para a retomada dos espetáculos com a presença da plateia. O espaço, administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, volta a receber o público com acesso gratuito, protocolos de segurança, agendamento pelo Portal da Cultura e metade da capacidade da casa. As vagas para os primeiros espetáculos estão esgotadas.

Segundo a diretora Sigrid Cetraro, para a reabertura, que acontece com o concerto “De Canhoto a Nicanor”, da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), às 20h, da terça-feira (20/07), o equipamento cultural adotou uma série de medidas para proporcionar uma experiência segura. Ela destaca que a sanitização é um dos processos que constam no manual criado pela equipe do Teatro Amazonas.

“Estamos de volta com nossos espetáculos. Recebemos sanitização e nos debruçamos na criação de protocolos para receber o público com toda segurança em prevenção a Covid-19. Os nossos funcionários receberam treinamento e, dentro desses protocolos, nós temos todas as adequações necessárias”, afirma a diretora.

Sigrid Cetraro explica que a entrada vai acontecer pelas três portas da frente, uma hora antes dos espetáculos, e a saída pelas laterais, para evitar aglomeração nas dependências do Teatro.

“Providenciamos entradas pelas três portas frontais e também saída diferenciada para pavimentos e plateia pelas laterais. Todos os nossos funcionários tiveram treinamento, inclusive os terceirizados, para que pudéssemos fazer uma boa higienização após os eventos e após a visitação também, que já estamos abertos, para atender todos os protocolos definidos no nosso manual”, comenta a responsável pelo espaço.

Entre os procedimentos adotados estão ainda o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e álcool em gel em pontos estratégicos. Os assentos na plateia e nas frisas vão ser intercalados para manter o distanciamento.

Agendamento

Em julho, as apresentações seguem com a Amazonas Filarmônica e Balé Folclórico do Amazonas, com vagas disponíveis somente para o concerto do dia 29. Para agendar, o público deve acessar cultura.am.gov.br e informar um número de telefone e CPF.

O espetáculo “Sinfonia Surpresa e Concerto de Khachaturian” vai ser apresentado com a Amazonas Filarmônica, na quinta-feira (22/07), com obras de Franz Joseph Haydn e Aram Khachaturian. No dia 27 é a vez do Balé Folclórico do Amazonas (BFA), com o espetáculo “Cores do Rio”, sobre um trabalho de pesquisa conduzido pela diretora artística da companhia, Conceição Souza, e desenvolvido pelos próprios bailarinos acerca da realidade amazônica.

No dia 29, a Amazonas Filarmônica apresenta a “A Forma-Sonata – Sinfonia Linz de Mozart”, um concerto sobre a forma-sonata, encontrada na estrutura de muitas sinfonias do classicismo, com o maestro Otávio Simões.

As apresentações também vão ser transmitidas pelo Facebook e canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no Youtube (@culturadoam), além do Facebook da TV Encontro das Águas.

*Com informações da assessoria