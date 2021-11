T2 ganha nova iluminação

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou dez refletores no Terminal de Integração (T2) no bairro Cachoeirinha, zona Sul, na última sexta-feira, 5/11. A nova iluminação vai garantir melhor visibilidade e mais segurança no embarque e desembarque de passageiros e a todos que transitam pelo local.

Segundo o vice-presidente de transportes do IMMU, Alexandre Frederico, a nova iluminação vai melhorar a visibilidade dos motoristas e a segurança física das pessoas e que circulam pelo local.

“Essa medida vai eliminar as possibilidades de acidentes por falta de iluminação no local. Fizemos uma vistoria noturna e foi identificado esse problema, porém, já resolvemos”, disse.

Ainda segundo Alexandre, já existe uma programação da prefeitura para que todos os terminais de integração da cidade sejam contemplados com a implantação de novos refletores.

“Temos uma orientação do prefeito David Almeida para que possamos apresentar os terminais do sistema de transportes em boas condições aos nossos usuários. Já temos uma programação para implantação no Terminal 5 (T5), Terminal 1 (T1), e os demais terminais, bem como, reparos nas estruturas prediais, inclusive nas estações de bairros”, finalizou.