Susto: avião sofre despressurização e faz pouso de emergência

Um avião que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com destino a Miami deu voltas em Piracicaba na noite do último domingo (7). A tática usada para queimar combustível assustou moradores. O Boeing 767-300F da Cargojet, prefixo C-GVIJ, retornou ao ponto de origem e pousou sem problemas.

De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, o avião cargueiro não apresentou nenhum problemas mecânico, mas sofreu despressurização. Não se trata de um pouso de emergência, já que não houve falha. A tática usada para queimar combustível aconteceu para que a aeronave ficasse mais leve durante o pouso. (VEJA)