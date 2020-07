Suspensas eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua

A Comissão Eleitoral Federal (CEF) do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) anunciou a suspensão da data das eleições no Sistema Confea/Crea/Mútua, programadas para a próxima quarta-feira (15 de julho). Ainda no mesmo comunicado, a Comissão esclarece que todos os seus atos e das respectivas Comissões Eleitorais Regionais (CER) são juridicamente perfeitos, válidos e eficazes.

O Processo Eleitoral 2020 permanece em curso e a suspensão da data atende a Ordem Liminar contida nos autos nº 1033688-52.2020.4.01.3400. A nova data ainda será divulgada “em tempo oportuno”, segundo a Comissão Eleitoral Federal.

“Ressaltamos que permanecerão sendo adotadas todas as medidas preventivas apontadas pelos órgãos de saúde (protocolo sanitário) em favor de todos os profissionais”, finalizou a nota.

*Com informações da assessoria