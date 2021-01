Suspensas atividades na sede da Semed e unidades administrativas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que não haverá expediente na sede do órgão, na zona Centro-Sul, e em todas as unidades administrativas das escolas, nesta sexta-feira (15). A determinação é do prefeito de Manaus, David Almeida.

Todos os servidores devem ficar em casa. As atividades retornam de forma híbrida na próxima segunda-feira (18). A secretaria ressalta que a medida segue a orientação do Executivo municipal, de preservar a vida dos servidores, alunos, pais e comunidade em geral.