Suspeito de matar miss amazonense é preso em Roraima

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (15) Rafael Rodrigues, de 31 anos, principal suspeito do assassinato da jovem Kimberly Mota, no Amazonas. A informação foi confirmada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Elias Santana. Rodrigues tem mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Amazonas.

De acordo com Santana, o homem foi detido em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Ele estava escondido num barraco, na região conhecida como Morro do Quiabo. O suspeito tentou fugir para a mata, mas foi contido pelos militares.

Santana disse ainda que as diligências para localizar Rodrigues se concentraram em Pacaraima após informações de que ele queria entrar na Venezuela. Os policiais chegaram a realizar buscas em Lethem, na Guiana, e em Bonfim, mas ele não foi encontrado.

O comandante geral detalhou que às 4h de hoje a equipe de Pacariama recebeu informação de que o suspeito estaria em determinado endereço. Contudo, ao chegar ao local, a PM não localizou Rafael. Às 8h, nova pista sobre o paradeiro. Entretanto, mais uma vez, sem sucesso. Às 16h, uma nova informação levou ao esconderijo do foragido.

CASO

Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta na madrugada de terça-feira (12), no Centro de Manaus. O corpo estava no apartamento do namorado dela e apresentava marcas de facadas no pescoço e no abdômen.

Um dia antes, Rafael entrou em Roraima, segundo a Polícia Civil. O carro dele foi localizado capotado na BR-174, na região de Caracaraí. A partir daí, se iniciam as investigações para encontrá-lo. Uma força-tarefa foi montada pelos órgãos de Segurança.

*Com informações do Roraima Em Tempo