Suspeito de matar esposa tenta suicídio na hora da prisão

Suspeito de esfaquear e tocar fogo na própria esposa, Whilso de Carvalho Santana, foi preso nesta segunda-feira (3) pela equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS). No momento da prisão, o homem tentou se matar enfiando uma faca de cozinha no pescoço. Confira no vídeo o momento da abordagem.

As imagens são fortes:

Feminicídio

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (1º), na casa do casal, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. Segundo informações de testemunhas repassadas para a DEHS, no dia do crime, Whilso e a mulher, Verônica Sena dos Santos, de 37 anos, tinham brigas contantes, e naquela noite não foi diferente.

Logo após uma discussão, vizinhos foram até o local e se depararam com corpo da vítima, parcialmente queimado, em meio às chamas, e com mais de dez perfurações de faca. Naquele momento, Whilso já havia fugido da casa, e era considerado foragido. (PORTAL MANAUS ALERTA)