Suspeito de homicídio é preso ao tentar tirar RG, na Zona Norte

O suspeito foi preso no momento em que foi receber o novo RG com o nome falso

Marcelo Lima da Costa, de 41 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 9h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele tentou pegar uma identidade em um órgão municipal e foi capturado.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o crime aconteceu no dia 20 de março de 2002, quando o suspeito matou um adolescente de 16 anos com 27 facadas. A morte aconteceu na rua Bela Vista, na comunidade Braga Mendes, na Zona Norte de Manaus.

“Após o crime, o suspeito mudou de identidade e utilizava o nome Marcelo Fonseca de Lima. Ele chegou a ir até um órgão municipal para tirar uma nova identidade com o nome falso. Ao longo dos trâmites, a farsa foi descoberta e hoje prendemos o suspeito no momento em que foi receber o novo RG”, explicou Goes.

Após receber voz de prisão, Marcelo foi conduzido ao prédio da Derfd. Ele preferiu não falar nada sobre o crime. A policia acredita que ele mudou de identidade para não levantar suspeitas na região onde morava atualmente, no bairro Educandos, na Zona Sul.

Ele deve ser levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

[Em Tempo]