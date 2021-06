Suspeito de assaltos é morto a pauladas no Canaranas

Um homem identificado como Edson Marques de Albuquerque, 23, foi espancado até a morte por populares, na manhã deste domingo (20/6), na rua H, do conjunto Canaranas, na zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, Edson cometia diversos assaltos na região. Populares revoltados com a série de crimes espancaram o homem até morte a pauladas. A maioria do golpes atingiu a região da cabeça.

O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). (PMS)