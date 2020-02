Susam convoca Organizações Sociais interessadas em administrar o HPS 28 de Agosto

Instituições interessadas em se qualificarem como Organização Social na área da Saúde do Estado do Amazonas (Susam) podem apresentar documentação necessária para a qualificação na sede da Susam, localizada na avenida André Araújo, 701, bairro Aleixo, em Manaus.

O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 17/02. Segundo a publicação, a Susam pretende firmar em março deste ano contrato de gestão com Organização Social para o gerenciamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na capital do Amazonas.

O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, afirma que com o gerenciamento da unidade realizado por uma Organização Social será possível aliar serviço de melhor qualidade com economia de recursos.

“Entendemos que esse modelo de gestão aumenta o nível da qualidade do serviço, e nos permitirá comparar esta unidade com outras de mesmo porte, ajudando a descobrir porque uma unidade é mais eficiente que outra. A perspectiva do governo é que a gente economize em torno de 25% por mês”, diz Rodrigo Tobias.