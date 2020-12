Surfista se envolve em acidente fatal e ri durante perícia

O perito responsável pelo exame de alcoolemia feito por Felipe Cesarano contou que o surfista de ondas grandes riu durante a perícia e falava de forma repetitiva e confusa. As informações foram divulgadas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo.

Conhecido como o Gordo, ele foi preso ontem (16), após matar um sargento da Marinha identificado como Diogo da Silva, de 36 anos, na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul.

O acidente aconteceu quando o atleta invadiu uma pista contrária e bateu de frente no veículo em que o marinheiro estava. De acordo as primeiras informações, Diogo morreu no local e Cesarano teve apenas leves escoriações.

“Indagado refere que estava em uma boate por volta de 5h e que agora seriam sete horas e está no IML, mas não sabe pra que. Ri durante o exame, fala de forma repetitiva, confusa, refere que teria tomado só cerveja. Não consegue realizar as manobras do exame neurológico de forma adequada (andar pé ante pé, fazer o quatro, dedo/nariz)”, diz o laudo divulgado pela reportagem da Globo.

A Polícia Civil informou que o atleta passou por um teste de bafômetro que testou positivo para embriaguez. Ele foi encaminhado a 12ª (Copacabana), onde responderá por homicídio culposo de trânsito (quando não há intenção de matar).

O corpo de Diogo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. As investigações foram direcionadas a 15ª DP (Gávea). Ainda não há informações sobre o local e data de enterro da vítima.