Sucuri de 4 metros é resgatada após engolir cachorro em área urbana

Policiais do Batalhão Ambiental da PM do Mato Grosso foram acionados à área urbana de Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá, para resgatar uma cobra sucuri de quatro metros que tinha acabado de engolir um cachorro no domingo (29).

O animal foi avistado no bairro Alameda. Ela foi resgatada pelos policiais sem muitas complicações, já que tinha mobilidade afetada por causa da digestão do animal de pequeno porte.

Após o resgate, a sucuri passou por exames e não teve nenhum ferimento detectado. Ela foi devolvida à natureza. Não há informações sobre se o cachorro devorado pela cobra era doméstico nem sobre a região da cidade na qual o animal foi deixado.

Por iG Último Segundo