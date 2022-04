Sucatarias são interditadas por irregularidades

Agentes aplicaram outras três autuações durante as vistorias. (Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM)

Duas sucatarias foram interditadas por agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) na manhã desta quarta-feira (13/04). Ao todo, a CIF vistoriou 10 locais e aplicou outras três autuações por irregularidades em estabelecimentos localizados na zona sul de Manaus. As fiscalizações, que são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), visam combater o comércio irregular de fios de cobre e metais.

O estabelecimento Sucametais, no bairro Educandos, foi interditado por agentes da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) por falta de alvará de funcionamento. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) autuou o estabelecimento por não apresentar documento obrigatório de vistoria. Uma sucataria, localizada no bairro Crespo, também foi autuada pelo CBMAM por falta de documento de vistoria e interditada por agentes da Semef.

De acordo com a fiscal Perpétua Basílio, da Semef, a ação integrada tem o intuito de coibir furtos de fios de cobre e metais, delitos que tem afetado diretamente a população.

“As irregularidades encontradas foram prontamente coibidas, tendo em vista que esses materiais têm sido constantemente furtados e vendidos de forma irregular para a população, podendo causar prejuízos e até outros tipos de consequências”, explicou a fiscal.

Efetivo

Além de agentes da SSP-AM, participaram da CIF as polícias Civil e Militar, CBMAM, agentes da Semef, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM).

*Com assessoria