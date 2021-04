Submarino da Indonésia desaparece com 53 tripulantes a bordo

Autoridades da Indonésia anunciaram hoje o desaparecimento de um submarino com 53 pessoas a bordo. O veículo estava sendo utilizado em um treinamento da Marinha na região da ilha de Bali, quando perdeu o contato com o solo. A busca pelo submersível já foi iniciada, e o governo indonésio solicitou apoio de Singapura e da Austrália para encontrá-lo.

O Marechal Hadi Tjahjanto, chefe militar da Indonésia, confirmou que 53 tripulantes estavam no submarino, durante uma simulação relacionada aos torpedos do veículo militar. Ele ainda relatou ao jornal Daily Star que o contato com o submarino foi perdido “imediatamente” após a autorização de mergulho, às 4h30 da madrugada (horário local).

“Ainda estamos procurando nas águas de Bali, a 96 km de Bali, pelas 53 pessoas”, disse o chefe militar, que também confirmou os pedidos de socorro à Cingapura e Austrália, países donos de navios especiais para o resgate de submarinos em suas frotas militares.

O submarino KRI Nanggala-402 de 60 metros de comprimento foi construído na Alemanha em 1978, de acordo com o site do secretariado do gabinete da Indonésia, e passou por uma reforma, concluída em 2012. Há suspeitas de que o veículo perdido possa estar submerso a 700 metros de profundidade.

No passado, a Indonésia operou uma frota de 12 submarinos adquiridos da União Soviética para patrulhar as águas de seu extenso arquipélago. Mas, conforme divulgado pela Reuters, agora o país tem uma frota de apenas cinco submarinos, outro alemão e mais três sul-coreanos.