STF julga “pacote verde” para frear devastação ambiental no país

A pauta reúne sete processos contra decisões ou alegadas omissões do Executivo em tarefas como combate ao desmatamento, licenciamento ambiental e manejo dos fundos de proteção da fauna e da flora.

Em meio a atos de protesto pela terra e manifestações contra medidas do governo, o Supremo Tribunal Federal (STF) começa hoje (30) a votação de sete ações relacionadas a pautas ambientais. A atenção dos ministros está inteiramente voltada a processos que exigem a proteção da Amazônia e a redução do desmatamento e defendem recursos para ações de preservação, além do enfrentamento às mudanças climáticas.

O “pacote verde”, como foi intitulado nos bastidores, tem seis ações sob relatoria da ministra Cármen Lúcia e uma com relatoria da ministra Rosa Weber. Cármen Lúcia pediu ao presidente do tribunal, Luiz Fux, a inclusão das ações na pauta antes da visita dos artistas ao STF, no dia do protesto em prol do meio ambiente no último dia 9.

Um grupo com mais de 40 artistas foi ao STF em 9 de março e entregou à Corte um pedido de ações contra o que chamou de “pacote de destruição” socioambiental no país, especialmente na Amazônia, que, segundo a avaliação do grupo, vem sendo implantado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os artistas expuseram preocupações com a destruição da floresta e alertaram sobre a “guerra aberta contra povos indígenas e comunidades tradicionais, com grave risco de irreversibilidade’.

Dos processos que chegaram ao Supremo pelas mãos de partidos, dois foram protocolados pela Rede, um pelo PV, um pelo PSB, e outros dois por coletivos de legendas, que também incluem PT, PDT, PSOL e PCdoB. Nenhum deles é de autoria da PGR na gestão de Augusto Aras, que se manifestou pela rejeição de todos os pedidos. O ministro André Mendonça, que por duas vezes foi AGU (Advogado-Geral da União) no governo Bolsonaro, assina os pedidos de rejeição de três dos sete processos. As regras do Supremo não proíbem que ele atue nestes casos, se quiser.

Veja quais são os processos, citados conforme a ordem na fila de julgamento:

• Prevenção do desmatamento: ação foi movida em novembro de 2020 por sete partidos (PT, PSB, Rede, PDT, PSOL, PCdoB e PV). As siglas alegam que o governo tem descumprido o PPCDAm (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia), uma política criada em 2004 pela ex-ministra Marina Silva, no primeiro governo Lula. Entre outros pontos, as legendas apontaram queda no número de multas aplicadas pelo Ibama e o baixo investimento do ministério.

• Uso do Exército na fiscalização: processo aberto pelo PV, em setembro de 2020, questiona o emprego das Forças Armadas no combate a crimes ambientais, por meio da chamada operação Verde Brasil. O PV argumenta que a medida esvaziou o poder dos órgãos ambientais criados para essa finalidade, como Ibama e ICMBio, e colocou o protagonismo nas mãos dos militares, que têm outras funções no Estado. Para o partido, houve uma “verdadeira militarização da política ambiental brasileira”.

• Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente: em fevereiro de 2020, o governo mudou a composição do conselho deliberativo do FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente), excluindo os representantes da sociedade civil e deixando apenas membros do governo no colegiado. Dias depois do decreto que estabeleceu a mudança, a Rede foi ao Supremo.

• Omissão no combate ao desmatamento: em agosto de 2019, a Rede pediu ao STF que obrigasse o governo a adotar medidas para coibir o desmatamento, que havia registrado os piores índices para o mês de julho desde 2015. À época, segundo o partido, o Planalto havia tentado desacreditar os dados apresentados pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

• Administração do Fundo Amazônia: em junho de 2020, quatro partidos (PT, PSB, PSOL e Rede) foram ao STF protestar contra a paralisação do Fundo Amazônia, voltado a fomentar projetos de prevenção ao desmatamento e voltados a projetos de estímulo ao uso sustentável da terra. O assunto chegou a ser tema de uma audiência pública no Supremo ano passado, iniciativa coordenada pela relatora Rosa Weber.

• Normas contra poluição do ar: dos sete processos na pauta, este é o único que foi protocolado pela PGR, ainda na gestão de Raquel Dodge, antecessora de Aras. É uma ação contra uma resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) aprovada ainda em 2018, no governo Temer, que colocou em vigor “dispositivos genéricos que permitem a continuidade de altos níveis de contaminação atmosférica, nocivos aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente”, segundo a PGR.

• Licenciamento ambiental: em maio do ano passado, o PSB foi ao Supremo contra uma mudança na lei que permitiu a concessão automática de alvará de funcionamento e licenças para empresas que exerçam atividades classificadas como de “risco médio”. Segundo argumenta o partido, essas empresas expõem seus funcionários a riscos regulares e precisam obter as autorizações por meio de visitas presenciais.

Com informações do Uol e do Metrópole